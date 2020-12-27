المصري عمرو وردة يستعد لخطوة كبرى بالدوري اليوناني

اقترب اللاعب المصري عمرو وردة جناح منتخب مصر ونادي فولوس اليوناني، من العودة لأندية القمة في ظل مفاوضات جارية، ومن المنتظر أن تحدث نقلة كبرى في مشواره بالدوري اليوناني الممتاز.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر خاصة، أن عمرو وردة سيوقع غدا على عقود العودة إلى نادي باوك ثيسالونيكي.

ولفتت إلى أن هذا النادي هو الذي شهد انطلاقته الكبرى في الدوري اليوناني الممتاز، مشيرة إلى أن مفاوضات باوك جاءت لاستعادة عمرو وردة بعد تألقه مع فولوس.

وتابعت: "هذا هو ما دفع المدرب بابلو جارسيا، المدير الفني لباوك، إلى التواصل مع وردة وإقناعه بالعودة"، مشيرة إلى أن اللاعب المصري حصل على عرض آخر من آريس ثيسالونيكي الذي يقدم مستويات طيبة هذا الموسم في الدوري وينافس على القمة.

يذكر أن عمرو وردة، سجل هدفين وصنع هدف آخر في 9 مباريات خاضها مع فولوس، ولعب 122 مباراة في الدوري اليوناني الممتاز وله 29 هدفا وشارك في صناعة 22 هدفا.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن عمرو وردة تم تتويجه بكأس اليونان مع باوك، بينما تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني قبل موسمين.