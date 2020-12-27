عمر السومة يكشف عن مسقبله مع الأهلي السعودي... فيديو

علق الدولي السوري عملر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي عن متقبله مع النادي، ما لأثار مزيدا من الجدل بشان رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد:"ما زالت الأمور لم تحسم حول مسألة تجديد عقدي".

وتابع الدولي السوري: "كما قلت سابقًا لدي 6 شهور في عقدي، وأنا الآن أركز في الملعب، ومسألة البقاء مع الفريق من عدمه تعتبر 50/50 والله يوفقنا في المقبل".

عمر السومة - لاعب #الاهلي :

حتى هذه اللحظة لايوجد شيء فيما يخص تجديد العقد، و بعد يومين سأدخل الفترة الحرة و نسبة تجديد العقد هي 50%.#الرائد_الاهلي pic.twitter.com/AmCHbLxreP — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 27, 2020

يذكر أن إدارة الأهلي تسعى إلى تأمين مبلغ تجديد عقد عمر السومة قبل تقديم العرض الرسمي، وأوضحت أن الإدارة في ورطة مالية، وغير قادرة على الوفاء بالعقد حتى الآن، وهو ما قد يعني رحيل الهداف التاريخي للدوري السعودي.

ويحصل عمر السومة على راتب سنوي يبلغ 3.2 مليون دولار، يزيد بنصف مليون مع الامتيازات. وانتقل السومة إلى الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.