مهنئا بجائزة "جلوب سوكر" موسيماني: الأهلي صانع التاريخ

غرد المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، عبر حسابه على موقع "تويتر" مهنئا النادي الأهلي بحصوله على جائزة "جلوب سوكر".

وقال موسيماني: "تهانينا للنادي الأهلي، صناع التاريخ على المستوى العالمي، هذا نادي بمثابة مؤسسة، الحمد لله على تواجدي ضمن هذا النادي الكبير".

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد تسلم أمس الأحد، جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجًا بالألقاب في الشرق الأوسط المقدمة من مسابقة "جلوب سوكر"، التي عقد حفل تسلمها في دبي.

وكان موسيماني قد ظهر أمس في ملعب مختار التتش لقيادة تدريبات النادي الأهلي بعد فترة من العزل المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن أول أمس تعافي المدير الفني من فيروس كورونا بعد أن ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية.

وقد خاض الأهلي مرانه الأخير أمس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

Congratulations Al Ahly FC,Forever history makers at global level. This Football Club is an institution.Thank you God for choosing me to be part of this massive club. Go tsamaya , Ke go bona. ⁦⁦⁦@Globe_Soccer⁩ .👏🦅 pic.twitter.com/jBMBkzR2fA — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 28, 2020

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وغاب موسيماني عن المباراتين الماضيتين للأهلي في مواجهتي غزل المحلة بالدوري المصري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وقاد الفريق الأحمر للتتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.