أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح ورفيقيه

أرجع أسطورة نادي ليفربول، ستيف نيكول، التعادل المحبط يوم أمس، للريدز أمام وست بروميتش في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ضعف أداء ثلاثي الهجوم.

ووجه نيكول اللوم للنجوم الثلاثة، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والذين كانوا دوما محل إشادة من قبله على مدار السنوات الماضية.

وقال في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "لقد صفقنا لهم كثيرا من قبل، وقلنا عنهم كم هم رائعون، وكيف يمكنهم تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين من لا شيء".

وأردف قائلا: "وست بروميتش ألبيون، هذا النوع من المباريات التي يتعين عليك كمهاجم أن تحظى بإشادة الجميع إذا قمت بواجبك بشكل صحيح تجاه فريقك من أجل تحقيق الفوز".

وواصل تصريحاته:

نعم ماني سجل هدف ليفربول بالمباراة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ محمد صلاح راوغ لاعبي الخصم أكثر من 15 مرة ولكن اللمسة الأخيرة لم تكن متقنة ونفس الأمر مع فيرمينو.

وفشل ليفربول صاحب الأرض في الحفاظ على تقدمه بهدف، ساديو ماني، بعدما نجح مدافع وست بروميتش، سيمي أجايي، في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 82 من زمن المباراة.