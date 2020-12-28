أحمد حسن: بيراميدز أجرى مفاوضات غير مباشرة مع مصطفى محمد

أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز تفاوض مع مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد، لضمه للنادي.

جاء هذا في تصريحات لحسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" الذي يذاع على "راديو مصر"، حسبما ذكر موقع "الوطن سبورتس" اليوم الاثنين.

وقال حسن إن بيراميدز أجرى مفاوضات بالفعل مع مصطفى محمد، ولكنها لم تكن مباشرة مع لاعب الزمالك، وإنما جرت عبر وكيله.

وفي الإطار ذاته أكد الإعلامي خالد الغندور إن مهاجم الزمالك رفض 100 مليون جنيه، كعرض للانتقال إلى فريق بيرميدز المصري.

وعبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على فضائية الزمالك، قال الغندور: "قبل وصول عرض سانت إيتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد، تقدم بيراميدز بعرض للاعب براتب 30 مليون جنيه في الموسم، أي ما يوازي 100 مليون جنيه في ثلاثة أعوام"، حسب تعبيره.

وكان الزمالك قد طلب الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار لبيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا عدم وصول عرض رسمي لضم اللاعب.