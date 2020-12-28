الدوري الإنجليزي... قرار عاجل بعد تفشي كورونا بين لاعبي "السيتي"

قررت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم إرجاء المباراة المقررة، اليوم الاثنين، بين مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون ضمن مباريات الجولة الـ16، بعد إصابة عديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة"، حسبما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 جولة، فيما يتخلف إيفرتون عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني.

وأعلن سيتي عن ظهور حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا، بعدما كشف عن أربع حالات إصابة بالعدوى الأسبوع الماضي، من بينها المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر.

وأضاف:

بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة الى الأربع التي ظهرت يوم عيد الميلاد.

وقالت الرابطة: "اتخذنا هذا القرار لأن صحة اللاعبين وأفراد الأطقم الفنية تأتي في المقام الأول. نثق تماما في الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والطريقة التي تطبق بها كل الأندية هذه الأجراءات"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".

وقال النادي في بيانه: "كل الحالات الإيجابية للاعبين وأفراد الطاقم الفني ستخضع للعزل الذاتي طبقا لإجراءات الحجر الصحي التي يتبعها الدوري الممتاز والحكومة البريطانية".

وقرر سيتي إغلاق ملعب التدريب الخاص بالفريق الأول إلى أجل غير مسمى وستخضع التشكيلة لفحوصات قبل أي قرار باستئناف التدريبات.