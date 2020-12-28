تركي آل الشيخ يدعم الصفقة… الهلال السوداني يقترب من ضم سيرينو

كشف مصدر داخل داخل نادي الهلال السوداني، أن الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز، يقترب من الانتقال للهلال السوداني بعد فشل انضمامه للنادي الأهلي.

ذكر ذلك موقع "الوطن سبورت" المصري، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن سيرينو، الذي رفض عرض النادي الأهلي لضمه بشكل رسمي بسبب المقابل المادي، سينضم للهلال السوداني قريبا بعد مفاوضات جادة بين الجانب السوداني والجنوب إفريقي.

ولفت المصدر إلى أن "سيرينو لاعب كبير وسيمثل إضافة كبيرة للهلال السوداني"، مضيفا: "سيكون هناك لاعبين آخرين خلال الأيام المقبلة"، بحسب الموقع المصري.

وأوضح المصدر أن تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، يدعم صفقات الهلال بشكل كبير ويقف بجوار إدارة النادي لحسم الصفقات المهمة، مضيفا: "الهلال السوداني ليس له أي علاقة بإفساد انتقال اللاعب للنادي الأهلي".

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، بشكل رسمي عن قبوله الرئاسة الشرفية للهلال السوداني، حيث يخطط لدعم الفريق بلاعبين سوبر خلال الفترة المقبلة.