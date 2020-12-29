بعد اتهاماته في الكلاسيكو... الاتحاد الإسباني يصدر قرارا بحق مدرب برشلونة

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قراره بحق الهولندي، رونالد كوما، مدرب فريق برشلونة عقب تصريحاته الهجومية في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بحسب ما نقله موقع "إسبن" الرياضي العالمي، عدم توجيه عقوبة بحق كومان، رغم تصريحاته الهجومية ضد التحكيم عقب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان كومان وقتها قد قال عقب خسارة البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إنه لا يفهم سر "تقنية الفيديو (الفار)"، فهي تضر الفريق الكتالوني أكثر مما تنفعه.

وأوضحت لجنة المسابقات أن "تصريحات كومان لا تعتبر هجوما على التحكيم، بل هو تحدث عن تقنية الفيديو نفسها، لذلك لا توجد أسباب قانونية لمعاقبته".

وتعتبر الاستهانة بالتحكيم إحدى العقوبات، التي يعاقب عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وعقوبتها تتراوح من 4 إلى 12 مباراة، وغرامة مالية تصل إلى أكثر من 3 آلاف يورو.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة الصيف الماضي، وقاد الفريق في 20 مباراة حتى الآن محققا 12 فوزا و3 تعادلات ومني بالهزيمة في نحو 4 لقاءات.