تسجيل
08:48 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    الشاب السوري يزن طه يشارك معلقا في أول بطولة لكأس العالم من أجل الصداقة

    © CC0 / pixel2013 / pixabay
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104319/22/1043192204_19:0:1901:1059_1200x675_80_0_0_c8f9e4a1ea746691cd2dacc999046709.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202012291047653609-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D9%86-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9/

    أجرى عام 2020 تعديلاته الخاصة على حياة الجميع. أجبر الوباء العالمي العديد من الخطط على التغيير، بما في ذلك تنظيم الأحداث الرياضية الدولية. تم إلغاء أو تأجيل بعضها، وقليل منهم فقط كان يبحث عن أشكال وإمكانيات جديدة. كانت اللجنة المنظمة للبرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" غازبروم من بين أولئك الذين قرروا إعادة التفكير في المفهوم التقليدي. هذا العام، أقيمت جميع أحداث البرنامج عبر الإنترنت.

    كان يزن طه من ألمع المشاركين في برنامجنا، حيث تمكن بفضل خبرته من التعليق على مباراتين من مباريات النصف النهائي وعلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم "كرة القدم من أجل الصداقة 2020".

    هذا العام، نظرا للوضع الوبائي في العالم، أقيمت بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة" بتنسيق عبر الإنترنت على منصة محاكاة كرة القدم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة".

    وتعتبر مشاركة يزن طه كمعلق شاب هذا العام رمزية لـ "كرة القدم من أجل الصداقة".

    في عام 2018 ، شارك يزن في الأحداث النهائية للموسم السادس في موسكو. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها على نهائي كأس العالم لكرة القدم للصداقة باللغة الإنجليزية، قبل أن يفعل ذلك باللغة العربية فقط. في الوقت نفسه ، حضر يزن وأكثر من 2000 مشارك في البرنامج المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 - روسيا - السعودية. من أجل أبرز أحداث الموسم السابع في مدريد، تعلم يزن اللغة الإسبانية.

    "بدأت لعب كرة القدم في سن الخامسة، عندما علقت على أول مباراة لي: برشلونة - ريال مدريد. أعلم أن الأمر يبدو مذهلاً ، لكنه حدث من تلقاء نفسه. لا أحب التعليق على المباريات فحسب ، بل أحب أيضا ممارسة كرة القدم. قال يزن طه: "إنها فرصة رائعة لتجربة نفسك في الشكل الجديد لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة والمشاركة في اللعبة على الإنترنت".

    مساعدة حول البرنامج

    يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة"   للشركة المساهمة العامة " غازبروم " منذ عام 2013. على مدى المواسم الثمانية الماضية، غطى البرنامج 211 دولة ومنطقة ، وجمع أكثر من 15 ألف مشارك واكتسب أكثر من 6 ملايين مؤيد.

    المشاركون في البرنامج - لاعبو كرة القدم اليافعون والصحفيون اليافعون - الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاما ، بمن فيهم من ذوو الإعاقة. يمثل لاعبو كرة القدم اليافعون الذين يمثلون بلدانا وثقافات مختلفة ، ويتحدون فرق مختلطة ويظهرون من خلال مثالهم أن الجنسية والجنس والقدرة البدنية ليست عوائق أمام اللعب في نفس الفريق .الصحفيون اليافعون يغطون أحداث البرنامج في المركز الصحفي للأطفال الدولي. يحصل جميع المشاركين على مرتبة السفراء اليافعون ، وبعد المشاركة في البرنامج ، يواصلون تبادل الخبرات المكتسبة في "كرة القدم من أجل الصداقة"   مع أقرانهم وتعزيز القيم الإنسانية العالمية - الصداقة والمساواة والعدالة والصحة والسلام والولاء والنصر والتقاليد والشرف.

    يدعم "كرة القدم من أجل الصداقة"  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا واتحادات كرة القدم وأندية كرة القدم الرائدة في العالم والمؤسسات الخيرية الدولية والرياضيين المشهورين والسياسيين والفنانين لكرة القدم من أجل الصداقة. حاز المشروع على العديد من الجوائز الدولية والوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية والرياضة والاتصالات ، بما في ذلك اثنان من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

    انظر أيضا:

    معلق رياضي: منتخب عربي سيكون مفاجأة "كان 2019" في مصر
    رسميا... إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين المقرر تنظيمهما في 2021
    أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020
    بالفيديو... من شدة الملل معلق رياضي يجد طريقة للترفيه عن نفسه في الحجر المنزلي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل إطفاء يمر بشجرة محترقة أثناء حريق بوند في مجتمع سيلفرادو في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 3 ديسمبر 2020
    غضب الطبيعة الأم... الكوارث الطبيعية التي هزت العالم في عام 2020
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك