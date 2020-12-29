الشاب السوري يزن طه يشارك معلقا في أول بطولة لكأس العالم من أجل الصداقة

أجرى عام 2020 تعديلاته الخاصة على حياة الجميع. أجبر الوباء العالمي العديد من الخطط على التغيير، بما في ذلك تنظيم الأحداث الرياضية الدولية. تم إلغاء أو تأجيل بعضها، وقليل منهم فقط كان يبحث عن أشكال وإمكانيات جديدة. كانت اللجنة المنظمة للبرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" غازبروم من بين أولئك الذين قرروا إعادة التفكير في المفهوم التقليدي. هذا العام، أقيمت جميع أحداث البرنامج عبر الإنترنت.

كان يزن طه من ألمع المشاركين في برنامجنا، حيث تمكن بفضل خبرته من التعليق على مباراتين من مباريات النصف النهائي وعلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم "كرة القدم من أجل الصداقة 2020".

هذا العام، نظرا للوضع الوبائي في العالم، أقيمت بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة" بتنسيق عبر الإنترنت على منصة محاكاة كرة القدم متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بطولة العالم "كرة القدم من أجل الصداقة".

وتعتبر مشاركة يزن طه كمعلق شاب هذا العام رمزية لـ "كرة القدم من أجل الصداقة".

في عام 2018 ، شارك يزن في الأحداث النهائية للموسم السادس في موسكو. كانت هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها على نهائي كأس العالم لكرة القدم للصداقة باللغة الإنجليزية، قبل أن يفعل ذلك باللغة العربية فقط. في الوقت نفسه ، حضر يزن وأكثر من 2000 مشارك في البرنامج المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 - روسيا - السعودية. من أجل أبرز أحداث الموسم السابع في مدريد، تعلم يزن اللغة الإسبانية.

"بدأت لعب كرة القدم في سن الخامسة، عندما علقت على أول مباراة لي: برشلونة - ريال مدريد. أعلم أن الأمر يبدو مذهلاً ، لكنه حدث من تلقاء نفسه. لا أحب التعليق على المباريات فحسب ، بل أحب أيضا ممارسة كرة القدم. قال يزن طه: "إنها فرصة رائعة لتجربة نفسك في الشكل الجديد لبرنامج كرة القدم من أجل الصداقة والمشاركة في اللعبة على الإنترنت".

مساعدة حول البرنامج

يتم تنفيذ البرنامج الاجتماعي الدولي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة" للشركة المساهمة العامة " غازبروم " منذ عام 2013. على مدى المواسم الثمانية الماضية، غطى البرنامج 211 دولة ومنطقة ، وجمع أكثر من 15 ألف مشارك واكتسب أكثر من 6 ملايين مؤيد.

Yazn Taha, the world's Youngest Commentator, commenting on the final match of the 2020 Football for Friendship eWorld Championship!



Join us live to watch: https://t.co/OLCFQoPGBs pic.twitter.com/FVag4161X4 — FOOTBALL4FRIENDSHIP (@f4fprogramme) December 9, 2020

المشاركون في البرنامج - لاعبو كرة القدم اليافعون والصحفيون اليافعون - الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاما ، بمن فيهم من ذوو الإعاقة. يمثل لاعبو كرة القدم اليافعون الذين يمثلون بلدانا وثقافات مختلفة ، ويتحدون فرق مختلطة ويظهرون من خلال مثالهم أن الجنسية والجنس والقدرة البدنية ليست عوائق أمام اللعب في نفس الفريق .الصحفيون اليافعون يغطون أحداث البرنامج في المركز الصحفي للأطفال الدولي. يحصل جميع المشاركين على مرتبة السفراء اليافعون ، وبعد المشاركة في البرنامج ، يواصلون تبادل الخبرات المكتسبة في "كرة القدم من أجل الصداقة" مع أقرانهم وتعزيز القيم الإنسانية العالمية - الصداقة والمساواة والعدالة والصحة والسلام والولاء والنصر والتقاليد والشرف.

يدعم "كرة القدم من أجل الصداقة" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا واتحادات كرة القدم وأندية كرة القدم الرائدة في العالم والمؤسسات الخيرية الدولية والرياضيين المشهورين والسياسيين والفنانين لكرة القدم من أجل الصداقة. حاز المشروع على العديد من الجوائز الدولية والوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية والرياضة والاتصالات ، بما في ذلك اثنان من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.