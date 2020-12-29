500 شخص دفعة واحدة... ماذا فعل نيمار ليثير غضب الإعلام وناديه الفرنسي

أثار النجم البرازيلي، نيمار، غضب عدد واسع من وسائل الإعلام العالمية، بالإضافة إلى مسؤولي ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

كشف موقع "غول" الرياضي العالمي أن نيمار أقام احتفالا صاخبا بمناسبة أعياد الميلاد (الكريسماس) في البرازيل، رغم القيود المفروضة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح التقرير أن نجم باريس سان جيرمان استضاف في الحفل الصاخب أكثر من 500 شخص، وكان هناك تقريبا نحو 150 شخصا موجودين داخل مكان ضيق، في فيلته الفاخرة على شاطئ البحر بالقرب من ريو دي جانيرو.

وبدأت تلك الاحتفالات المقامة في البرازيل منذ يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن تكون مستمرة حتى ليلة رأس السنة.

وأوضحت التقارير أن نيمار قام بتركيب معدات عازلة للصوت داخل جدران فيلته، لمنع صدور أصوات الحفل الصاخبة، ومنع وسائل الإعلام من التعرف على تفاصيلها، وكذلك تجنب مضايقة جيرانه وعدم رفع دعوات قضائية ضده من قبلهم.

وسيستضيف أيضا نيمار عددا من نجوم الفن والمشاهير في تلك الاحتفالات، وأبرزهم لودميلا، وويسلي سافاداو.

واعترفت شركة "أغنيسيا فابريكا" بأنها تنظم حفلا في فيلا النجم البرازيلي نيمار، ولكنه سيكون بحضور 150 شخصا فقط، مع تطبيق جميع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة، بحسب قولها.

ولكن محامي نيمار، نفى بيان شركة تنظيم الحفلات الشهيرة، بقوله "قد تكون هذه حفلة خاصة بالشركة وليس لنيمار علاقة بها".

Despite the coronavirus pandemic, Neymar will host a New Year's Eve party for around 150 people at his mansion in Brazil. Agencia Fabrica, the company organising the party, insist it will adhere to strict health and safety measures. pic.twitter.com/enbtFqtslE — Goal (@goal) December 28, 2020

​ونقل الموقع الرياضي عن مصادر من داخل باريس سان جيرمان، قولهم إن إقامة نيمار مثل تلك الحفلة سيكون له تأثير سلبي على اللاعب، وأنه سيتم الحديث معه بطريقة مختلفة في حالة إقامتها، لأنه قد يؤخر عودته إلى الملاعب.

ويغيب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان، منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها أمام ليون.