الهلال السعودي ينتظر عودة المدافع الكوري جانغ هيون

تنتظر جماهير نادي ‎الهلال السعودي نبأ سارا بعدما واجهه الفريق صعوبة في الفوز على نادي اتحاد جدة، فى الجولة الماضية، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويبدو أن الإصابة التي تعرض لها المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون، لا تمثل مصدرا للقلق، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، التي أشارت إلى أنه يمكن أن يعود لأرض الملعب الشهر المقبل.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب الكوري سيغيب عن مباراتي فريقه أمام فرق "الشباب" و"الباطن" في الجولتين القادمتين من بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره نادي الشباب، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.