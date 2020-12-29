مرتضى منصور يتهم طفلا عمره 9 سنوات بالسب والقذف

تقدم رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، ببلاغ للنيابة العامة ضد طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، يتهمه فيه بالسب والقذف، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي أحمد سعيد، على صفحته بـ "فيسبوك"، إنه تلقى إخطارا بحضور نجله سعيد أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله في بلاغ تقدم به مرتضى منصور للنيابة، يتهم فيه الأخير بسبه وقذفه من خلال فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن رئيس الزمالك السابق، تقدم بعدد من البلاغات ضد عدد من الصحفيين يتهمهم فيه بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.

وحققت النيابة العامة في وقت سابق مع عدد من الإعلاميين، في عدة بلاغات سب وقذف تقدم بها أيضا مرتضى منصور ، وأخلت النيابة سبيلهم بكفالة مالية بعد انتهاء التحقيقات معهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية وقضائية، قولها، إن جهات التحقيق ستبدأ في يناير، التحقيق في جميع البلاغات المقدمة ضد رئيس الزمالك السابق، وذلك بعد سقوط الحصانة عنه، التي فقدها عقب سقوطه في انتخابات النواب، عن دائرة ميت غمر في الدقهلية.

يذكر أنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الرياضة المصرية إيقاف مجلس مرتضى منصور، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في ملفات المالية، وقد عينت لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.