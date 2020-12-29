أهداف مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني... فيديو

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة برشلونة وإيبار، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليغا.

وعانى الفريق الكتالوني أمام إيبار، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وسجل عثمان ديمبلي لبرشلونة في الدقيقة 67، بينما سجل كيكي لإيبار في الدقيقة 57.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع إيبار رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان برشلونة قد أعلن، يوم الأحد، إصابة ميسي، وأنه سيغيب عن مباراة إيبار.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي، "ميسي سيكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع عودته عقب مباراة برشلونة ضد إيبار".