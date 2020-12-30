فرانس فوتبول: علي معلول ينافس نجوم ميلان وتشيلسي على جائزة أفضل لاعب مغاربي

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، عن الجزء الأول من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2020.

وذكرت المجلة أن من بين المرشحين لاعب المنتخب التونسي والأهلي المصري علي معلول الذي حقق ثلاثية تاريخية هذا الموسم مع المارد الأحمر.

وساهم معلول في حصد الأهلي هذا الموسم الثلاثية (الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر)، وسيشارك بمونديال الأندية "قطر 2021" الذي تستضيفه العاصمة الدوحة الفترة من 1-11 فبراير/شباط المقبل.

Joueur maghrébin de l'année : et les nommés sont... (1/2) https://t.co/YSG7u3sOKe — France Football (@francefootball) December 29, 2020

وأضافت أن "علي معلول ينافس على هذه الجائزة كل من الجزائريين إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي وسعيد بالرحمة لاعب وست هام الإنجليزي والمغربيين حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

وأوضحت المجلة الفرنسية أنها ستكشف عن بقية المرشحين غدا وسينطلق التصويت على موقعها الرسمي يوم الخميس القادم.