طوله أقل من متر... شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم

أعلن لاعب كمال الأجسام الهندي براتيك موهيت عن رغبته في تسجيل طلب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه أقصر لاعب في مهنته.

وبدأ موهيت من ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، والذي يبلغ طوله 0.9906 متر فقط، ممارسة الرياضة في عمر الـ16 رغم إعاقته ونظرة العامة إليه.

ومر بصعوبات خلال نشأته حيث استهزأ منه طلاب المدرسة ولم يكن لديه أصدقاء، لكن من جهة أخرى كانت أسرته تساعده في كل خطوة لمواجهة حقد بعض الناس.

وقرر ماهيت ممارسة الرياضة بجدية وبناء العضلات، والآن يبلغ الرياضي 24 عاما وقد أصبح اسمًا مألوفًا في مدينته واكتسب معجبين في مجاله الرياضي.

واعترف موهيت أنه لم يكن قادراً على القيام بالكثير من التمارين في البداية مثل تمارين ضغط البنش أو حمل الدمبل، بسبب حالته ويديه الصغيرتين.

وبعد إصرار وتصميم أصبح الرياضي الذي يزن حوالي 42 كغ، قادرًا على رفع حوالي 85 كغ بصدره، بحسب ما نقلته "ذا إيبوك تايمز".

وشارك موهيت في السنوات الثلاث الماضية في 41 مسابقة في كمال الأجسام وظهر في العديد من البطولات الوطنية في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصل على العديد من الجوائز.

ويريد الشاب الآن تحقيق رقم قياسي عالمي ويأمل في تقديم الطلب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. واختتم قائلاً: "أعتقد أنني أقصر لاعب كمال أجسام في العالم وأريد اعترافا على مستوى العالم".