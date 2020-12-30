اتحاد الكرة المصري يصدر قراره بشأن استمرار تقنية الفيديو "الفار"

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، قراره بشأن استمرارية تقنية الفيديو الحكم المساعد "الفار".

وقرر اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، بحسب ما أورده موقع "يلا كورة" استمرار تقنية "الفار" في الدوري المصري الممتاز، مع إنهاء أمور إجرائية وقانونية ومالية مرتبطة بتشغيل التقنية.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم إنهاء بعض الإجراءات مرتبطة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة لتقنية الفار من خلال الجهات المعنية، لضمان سلامة تلك الإجراءات.

ودعا كذلك الاتحاد في اجتماعه مع الأندية على الاتفاق لإنشاء رابطة المحترفين، وتشكيل المجلس التنفيذي للرابطة، لتبدأ الرابطة بتشكيل لجنة المسابقات وإنشاء حساب بنكي خاص بها.

وطالب الاتحاد أيضا في اجتماعه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وإلغاء المصافحة بعد المباريات وإعادة وضع آلية لعقد المؤتمرات الصحفية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

كما اتفق الاتحاد على إنشاء قوائم انتظار للأندية ضمن قائمته، مكونة من 3 لاعبين، لمساعدتها في ظل الظروف الاستثنائية، التي تعيشها اللعبة.