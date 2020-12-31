جويل ماتيب لاعب ليفربول خارج الملاعب لمدة 3 أسابيع

خرج جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنجليزي من الملاعب بسبب إصابة تعرض لها ستغيبه عن الملاعب لـ 3 أسابيع، وفقًا لما ذكره المدير الفني للنادي الإنجليزي يورغن كلوب.

وكان ماتيب تعرض لاصابة في عضلات فخذه في مباراة كأس الاتحاد ضد وست بروميتش البيون (1-1) في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وغاب المدافع عن المباراة ضد نيوكاسل التي انتهت بتعادل سلبي دون أهداف يوم الاربعاء الماضي.

ونقل موقع ليفربول عن كلوب قوله ردا على سؤال حول توقيت عودة ماتيب: "عادة مع مثل هذه الإصابات (اللاعب يفتقد) حوالي ثلاثة أسابيع".

وخاض ماتيب 10 مباريات هذا الموسم وسجل هدفا واحدا.