الأهلي المصري يعلن إصابة رباعي الفريق الأول بفيروس "كورونا"

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، إصابة 4 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بفيروس "كورونا".

وكشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، في تصريحات رسمية ، عن "إصابة محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".‏

وأضاف عبدالحفيظ، أن "محمد مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام".

وكشف عن أن "المسحة الجديدة لأفشة، وفقا لإجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية"، مشيرا إلى أن الفريق سيؤدي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش.

ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة وادي دجلة يوم ‏غد الجمعة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.