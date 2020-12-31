بعد لغط مباراة إيفرتون... رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد مؤجلتي يونايتد وسيتي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن موعد مبارتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلتين ضد كل من بيرنلي وأستون فيلا.

وكانت الرابطة قد أجلت مبارتي الفريقين نظرًا لارتباطاتهما الأوروبية، حيث وصل يونايتد إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بينما وصل سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحددت الرابطة المواعيد بحيث تقام مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد في تمام العاشرة والربع مساء يوم الثلاثاء (12 يناير/كانون الثاني 2021)، بينما يخوض سيتي مباراته ضد أستون فيلا يوم الأربعاء (20 يناير/كانون الثاني 2021) في التوقيت نفسه.

يذكر أن لغطا كبيرا اكتنف قرار الرابطة بتأجيل مباراة مانشيستر سيتي ضد ايفرتون، بالجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف إيفرتون.

اللغط وصل إلى حد إصدار الـ"سيتي" بيانا استنكاريا للقرار، بحسب صحيفة "ديلي ستار" طالب فريق "إيفرتون" بالحصول على "الكشف الكامل" عن "فوضى الإصابات" بفيروس كورونا في فريق مانشستر سيتي.

وبحسب "ديلي" فقد جاء ذلك بعد تأكيد إصابة 7 أعضاء على الأقل من فريق السيتي بفيروس كورونا، هم كايل ووكر وجابرييل جيسوس بالفيروس في يوم عيد الميلاد، مع اختبار آخر أظهر أن خمسة لاعبين آخرين على الأقل من سيتي أصيبوا بالفيروس.

يذكر أن قرارا سابقا كان قد صدر في الدوري الإنجليزي الممتاز يؤكد أن المباريات لن تؤجل ولا ينبغي إلغاؤها بسبب الحالات الإيجابية.

وجاء في بيان إيفرتون، الذي نُشر على موقع النادي على الإنترنت، ما يلي: "يأسف نادي إيفرتون لكرة القدم على تأجيل مباراة الليلة ضد مانشستر سيتي - ليس فقط لمشجعي 2000 الذين كانوا سيحضرون، ولكن للمشجعين في ميرسيسايد وفي جميع أنحاء العالم.