رونالدو يقدم وصفة "النجاح" للاعبين الشباب

قدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وصفة "النجاح" للاعبين الشباب، حتى يستمروا في قمة أدائهم لسنوات طويلة، كما يفعل الدون.

وجاءت تصريحات رونالدو في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال خلالها الأسطورة البرتغالية: "لا أخطط حاليا للاعتزال في السنوات المقبلة، أشعر أنني بلياقة جيدة، وبصحة جيدة، ولن اعتزل قريبا".

وتابع رونالدو قائلا مع اقتراب عيد ميلاده السادس والثلاثين في فبراير/شباط المقبل "ليس لدي أي نية للتراجع، فأنا أحب التحدي".

واستمر الدون قائلا "ما زلت أشعر بالراحة والحيوية والقوة وفي لحظة جيدة في حياتي، آمل أن ألعب سنوات عديدة أخرى، لكنك لا تعرف أبدًا كيف تجري الأمور."

لا يزال لدى المهاجم موسم كامل آخر في عقده مع يوفنتوس، ينتهي في عام 2022، واستدرك قائلا "إذا كنت تشعر بالحماس، فهذا لا يهم، كريستيانو الآن جيد".

وقدم رونالدو وصفة النجاح للشباب بقوله "عندما أتحدث مع الشباب، أقدم لهم دائمًا النصيحة التي أقولها".

وأوضح نجم اليوفي الإيطالي أن النصيحة تلك هي:

"استمتع باللحظة لأننا لا نعرف أبدًا ما الذي سيحدث غدًا. يمكن أن يحدث شيء ما في حياتك مع عائلتك ".

وأضاف بقوله "على اللاعب أن يجعل دائما عينيه على المستقبل وأن يراه مشرقا، لذا أنا سعيد بذلك".

وأكمل قائلا "أشعر بالسعادة أيضا لفوزي بالألقاب مع سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس. إن الفوز ببطولة أوروبا مع البرتغال في 2016 يترك كأس العالم باعتبارها الجائزة الكبرى الوحيدة التي لم يغب عنها".

وقال رونالدو: "يجب أن تكون لدينا (البرتغال) خطوات تحت الأرض لأننا فزنا في 2016 والآن نريد الفوز بكأس العالم"، مضيفا "كل شيء ممكن، ولكن عليك أن تكون واقعياً كذلك".

​قال رونالدو: "لقد فزت (بالألقاب) مع كل ناد لعبت معه، لكن (كأس) العالم، إنه حلم".

وتطرق أيضا رونالدو إلى عودة الجماهير، بقوله إنه بحلول ذلك الوقت، يأمل رونالدو في العودة للعب أمام الجماهير الكاملة مرة أخرى، وهو ما لا تزال تمنعه ​​القيود الوبائية في إيطاليا قبل عام 2021. كما سيشهد العام المقبل أيضًا أن تدافع البرتغال عن لقبها في بطولة أوروبا التي أعيد جدولتها.

قال رونالدو: "لا أحب اللعب في الملاعب بدون الجماهير"، مضيفا "إنه مثل الذهاب إلى السيرك و (عدم) رؤية المهرجين".