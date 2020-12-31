تسجيل
17:07 GMT31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تدريبات منتخب فرنسا

    مدرب فضيحة كأس العالم يعود إلى التدريب و"سيرك الماعز" في استقباله... فيديو

    © AFP 2020 / Jonathan NACKSTRAND
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103179/96/1031799632_0:254:4547:2812_1200x675_80_0_0_4fec780da354cc034390be30fd875279.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202012311047678818-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    عاد المدرب الفرنسي الشهير، ريموند دومينيك، اليوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول، مجددا إلى عالم التدريب بعد 10 سنوات من فضيحة منتخب فرنسا في كأس العالم 2010.

    وأعلن نادي نانت الفرنسي المتعثر في الدوري الفرنسي، إعادة دومينيك إلى التدريب مجددا، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

    وكان دومينيك، 68 عاما، قد أثار ضجة كبيرة في كأس العالم بعدما واجه حملة تمرد نادرة من لاعبي ونجوم منتخب فرنسا، عقب اتهامه بضرب وإهانة لاعب.

    ​وشهد كأس العالم تمردا نادرا فيما وصف إعلاميا بأنه كان "تمردا كنسيا" من قبل 5 من قائدي منتخب الديوك، عقب طرد دومينيك لنجم منتخب فرنسا حينها نيكولا أنيلكا بطريقة مهينة من معسكر المنتخب، وما تم تسريبه عن ضربه وإهانته للاعب.

    وقاد هذا التمرد باتريس إيفرا، فرانك ريبيري، جيريمي تولالان، إيريك أبيدال وقبلهم أنيلكا، لتأتي العواقب وخيمة، بخروج الديوك من الدور الأول للمونديال المقام لأول مرة في القارة الأفريقية بجنوب أفريقيا.

    وقال دومينيك للصحفيين عقب إعلان توليه إدارة النادي الفرنسي: "أنا سعيد، إنها متعة حقيقية.... ربما أفهم مشاكلك بشكل أفضل، وآمل ألا أكرر أخطائي".

    ​وسيواجه دومينيك اختبارا صعبا عند توليه إدارة نانت، الذي يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن مصيدة الهبوط.

    وقال دومينيك: "الهدف هو جلب المتعة وتقديم شيء متماسك لهذا الفريق".

    وتابع المدرب الفرنسي "من خلال ما سنعرضه في الملعب، آمل أن نجمع الجميع معًا".

    واستمر دومينيك بقوله

    "لست قلقا، أريد أن تسير الأمور على ما يرام على أرض الملعب، نحن نتحرك للأمام، نحن نتدرب، اللاعبون أقوياء الروح، هم سعداء، مع الكثير من الفرح والرغبة".

    موسيقى الماعز

    ولكن يبدو أن جماهير نانت كان لها رأي آخر، حيث استقبلت دومينيك بطريقة غير مسبوقة.

    عندما وصل للتدريب يوم الأربعاء، استقبلته فرقة تعزف موسيقى السيرك مع "مدير الحلبة"، في هجوم على المدرب الفرنسي، ومالك النادي فالديمار كيتا.

    واعتمدت الجماهير على استخدام موسيقى الماعز تلك، بسبب تصريحات دومينيك السابقة التي وصف فيها اللاعبين بأنهم أشبه بالماعز الذين يطيعون أمر الراعي الذي هو المدرب، بحسب وصفه.

    ​وقال أحد مشجعي "نانت" خلال عزف الموسيقى "سيداتي وسادتي، مرحبًا بكم في سيرك كيتا! سيرك كيتا يجلب لك بعض الأعمال الجديدة والمذهلة الجديدة".

    وتابع بقوله

    "ريمون دومينيك سيشرح لنا رؤيته لكرة القدم، ما سيجعلنا نضحك في عطلات نهاية الأسبوع القادمة".

    وأصر دومينيك يوم الخميس على أنه لم ينزعج من العداء الجماهيري الظاهر له.

    وقال مدرب الديوك الأسبق للصحفيين "هناك مشاكل في كل الأندية. هناك مخاوف في كل مكان. إذا كان كل شيء وديا، فلن يكون لديك المزيد لتكتبه".

    وأضاف بقوله

    "لا أعرف أي شخص في هذا النادي لا يريدني أن أعمل، الكل يريدني أن أعمل، وأؤدي وظيفتي على أكمل وجه".

    وستقام أول مباراة لدومينيك في 6 يناير/كانون الثاني، على أرضه ضد غريمه بريتون رين.

    انظر أيضا:

    رونالدو يوجه رسالة إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا
    كافاني غائبا عن تدريبات منتخب أوروغواي تحضيرا لمباراة فرنسا
    رسميا... مدافع منتخب فرنسا يغيب عن المونديال
    تقارير: بوغبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام
    وفاة مدرب منتخب فرنسا الأسبق لكرة القدم أولييه
    الكلمات الدلالية:
    السيرك, سيرك, الدوري الفرنسي, كأس العالم, منتخب فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك.. أبرز الاكتشافات الأثرية في عام 2020
    أبرز الاكتشافات الأثرية في عام 2020
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك