مدرب فضيحة كأس العالم يعود إلى التدريب و"سيرك الماعز" في استقباله... فيديو

عاد المدرب الفرنسي الشهير، ريموند دومينيك، اليوم الخميس 31 ديسمبر/كانون الأول، مجددا إلى عالم التدريب بعد 10 سنوات من فضيحة منتخب فرنسا في كأس العالم 2010.

وأعلن نادي نانت الفرنسي المتعثر في الدوري الفرنسي، إعادة دومينيك إلى التدريب مجددا، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وكان دومينيك، 68 عاما، قد أثار ضجة كبيرة في كأس العالم بعدما واجه حملة تمرد نادرة من لاعبي ونجوم منتخب فرنسا، عقب اتهامه بضرب وإهانة لاعب.

🇨🇵 Legend! Raymond Domenech's first training session as Nantes manager with circus music and hilarious messages about the owner and the 'Kita Circus' being played by supporters nearby Via @buchotm https://t.co/efVpwmlVih — Fabien Fougeray 🇨🇵 🇬🇧 🇩🇪 (@Fab_Fougeray) December 30, 2020

​وشهد كأس العالم تمردا نادرا فيما وصف إعلاميا بأنه كان "تمردا كنسيا" من قبل 5 من قائدي منتخب الديوك، عقب طرد دومينيك لنجم منتخب فرنسا حينها نيكولا أنيلكا بطريقة مهينة من معسكر المنتخب، وما تم تسريبه عن ضربه وإهانته للاعب.

وقاد هذا التمرد باتريس إيفرا، فرانك ريبيري، جيريمي تولالان، إيريك أبيدال وقبلهم أنيلكا، لتأتي العواقب وخيمة، بخروج الديوك من الدور الأول للمونديال المقام لأول مرة في القارة الأفريقية بجنوب أفريقيا.

وقال دومينيك للصحفيين عقب إعلان توليه إدارة النادي الفرنسي: "أنا سعيد، إنها متعة حقيقية.... ربما أفهم مشاكلك بشكل أفضل، وآمل ألا أكرر أخطائي".

Circus this morning at FC Nantes continues - fans furious at the hiring of Raymond Domenech as manager - France Bleu pick up audio of midfielder Abdoulaye Touré telling a fan who was playing circus music to “come, come train with us.” pic.twitter.com/gVXTar5K8u — Get French Football News (@GFFN) December 30, 2020

​وسيواجه دومينيك اختبارا صعبا عند توليه إدارة نانت، الذي يحتل المركز الـ16 في ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن مصيدة الهبوط.

وقال دومينيك: "الهدف هو جلب المتعة وتقديم شيء متماسك لهذا الفريق".

وتابع المدرب الفرنسي "من خلال ما سنعرضه في الملعب، آمل أن نجمع الجميع معًا".

واستمر دومينيك بقوله

"لست قلقا، أريد أن تسير الأمور على ما يرام على أرض الملعب، نحن نتحرك للأمام، نحن نتدرب، اللاعبون أقوياء الروح، هم سعداء، مع الكثير من الفرح والرغبة".

موسيقى الماعز

ولكن يبدو أن جماهير نانت كان لها رأي آخر، حيث استقبلت دومينيك بطريقة غير مسبوقة.

عندما وصل للتدريب يوم الأربعاء، استقبلته فرقة تعزف موسيقى السيرك مع "مدير الحلبة"، في هجوم على المدرب الفرنسي، ومالك النادي فالديمار كيتا.

واعتمدت الجماهير على استخدام موسيقى الماعز تلك، بسبب تصريحات دومينيك السابقة التي وصف فيها اللاعبين بأنهم أشبه بالماعز الذين يطيعون أمر الراعي الذي هو المدرب، بحسب وصفه.

Clown music is blasted out into the FC Nantes training ground this morning as a session gets underway by frustrated fans who are demanding the ousting of President Kita following his series of indiscretions & recent hiring of Raymond Domenech as coach. pic.twitter.com/Kojnjj9U19 — Get French Football News (@GFFN) December 30, 2020

​وقال أحد مشجعي "نانت" خلال عزف الموسيقى "سيداتي وسادتي، مرحبًا بكم في سيرك كيتا! سيرك كيتا يجلب لك بعض الأعمال الجديدة والمذهلة الجديدة".

وتابع بقوله

"ريمون دومينيك سيشرح لنا رؤيته لكرة القدم، ما سيجعلنا نضحك في عطلات نهاية الأسبوع القادمة".

وأصر دومينيك يوم الخميس على أنه لم ينزعج من العداء الجماهيري الظاهر له.

وقال مدرب الديوك الأسبق للصحفيين "هناك مشاكل في كل الأندية. هناك مخاوف في كل مكان. إذا كان كل شيء وديا، فلن يكون لديك المزيد لتكتبه".

وأضاف بقوله

"لا أعرف أي شخص في هذا النادي لا يريدني أن أعمل، الكل يريدني أن أعمل، وأؤدي وظيفتي على أكمل وجه".

وستقام أول مباراة لدومينيك في 6 يناير/كانون الثاني، على أرضه ضد غريمه بريتون رين.