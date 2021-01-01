رسميا.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم الجونة "الزامبي"

قال النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إنه أنهى، رسميا، التعاقد مع المهاجم الزامبي، والتر بواليا، لمدة أربعة مواسم.

ونشر موقع النادي صورة للاعب أثناء التوقيع على عقود انتقاله للنادي من فريق الجونة المصري، ليصبح لاعباً في صفوف الفريق بداية من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب ما نشره الموقع، فإن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد أنهى كافة التفاصيل المالية والإدارية مع إدارة نادي الجونة بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي.

ولم يُعلن النادي الأهلي عن قيمة الصفقة أو موعد انتظام اللاعب في تدريبات الفريق استعداداً لبدء المشوار في الدوري الممتاز.

ويتصدر والتر بواليا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، متساوياً مع محمد شريف ومحمود كهربا نجما النادي الأهلي وعمر كمال لاعب المصري، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن وجود بواليا في الأهلي يمثل هاجسا لمجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في المركز نفسه، وهم مروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، مما يتوقع معه أن تشتد المنافسة بين الثلاثي ليجد كل مكانه.

وقد شارك بواليا هذا الموسم في 5 مباريات، وسجل 3 أهداف من المشاركة في 450 دقيقة، بعكس مروان محسن مثلا والذي شارك في مباراة واحدة ولم ينجح في التسجيل، وتغيب عن باقي المباريات بسبب إصابته، مما يرجح كفة بواليا كونه جاهزًا للمشاركة الفورية.

المفارقة أن بطولة كأس العالم للأندية التي ستجرى الشهر المقبل، والتي هي مطمح كل لاعبي الاهلي، ربما يكون وجود بواليا فيها على حساب أحد الثلاثة من حيث أن القائمة ستضم 23 لاعبا فقط.