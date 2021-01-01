مدرب برشلونة السابق يدخل في غيبوبة بعد عمل جراحي

أكدت تقارير صحفية إسبانية دخول مدرب نادي برشلونة السابق في غيبوبة بعد خضوعة لعملية جراحية بسبب تجلط الدم.

صحيفة "سبورت" المقربة من أروقة النادي قالت: إن "أوزيبيو صقرستان دخل في غيبوبة مستحثة بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب تجلط الدم داخل الجمجمة".

وفى وقت سابق، تم نقل صقرستان البالغ من العمر 56 عاما إلى مستشفى بلد الوليد بعد سقوطه وضرب رأسه فى فندق فى المدينة الإسبانية. وتسبب ذلك في تجلط الدم وزيادة الضغط داخل الجمجمة.

ويعيش أوزيبيو في بلد الوليد منذ تنحيه عن منصب المدير الفني لجيرونا الإسباني في عام 2019.

وكان سابقا عضوا ضمن جهاز تدريب فرانك رايكارد في برشلونة، كما درب الفريق الثاني في النادي الكتالوني. بالإضافة إلى ذلك، ترأس فريقي سيلتا فيغو وريال سوسيداد على التوالي.