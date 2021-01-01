مورينيو يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب تأجيل مباراة فولهام

شن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، اليوم الجمعة، هجوما على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب قرار بتأجيل مباراة فولهام في ضيافة فريقه بسبب تفشي فيروس كورونا، في النادي المنتمي لغرب لندن.

وقال مورينيو للصحفيين، إن قرار الرابطة افتقر إلى الاحترافية، وكان من الممكن التعامل بطريقة أفضل مع الموقف، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "لا أرغب في الحديث كثيرا عن المباراة لكني شعرت أن طريقة التعامل افتقرت إلى الاحترافية".

وأوضح "جهزنا أنفسنا لتلك المباراة لكننا لم نلعب في النهاية مما أهدر أسبوعا من العمل والاستعدادات".

وأشار إلى أن "بعض الناس يقول إن تأجيل المباراة يصب في مصلحتنا لكن أفضل شيء بالنسبة لي ولفريقي كان معرفة كل التفاصيل قبل هذا القرار".

وأكد مورينيو أنه مشاركة لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس أمام ليدز يونايتد، بعد غياب ثنائي الهجوم عن مباراة ولفرهامبتون واندرارز بسبب الإصابة.

يشار إلى أن نادي فولهام تقدم بطلب للدوري الممتاز لإعادة ترتيب موعد المباراة التي كانت مقررة يوم الأربعاء، بسبب ظهور العديد من الحالات الإيجابية واتخذت رابطة الدوري قرار التأجيل قبل ثلاث ساعات فقط من انطلاقها.