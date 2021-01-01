رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا... كلوب يطالب باستمرار الدوري الممتاز

دعا مدرب ليفربول، يورغن كلوب، رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي إلى عدم تعليق المنافسات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات الصحية المتبعة حاليا تضمن حماية البطولة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قد أبلغ الصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الاثنين "أتفهم وجود مخاوف، لكننا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعتقد أن البطولة يمكن أن تستمر في الوضع الحالي.

وأضاف "الناس ترغب في مشاهدة المباريات والفرق تتبع إجراءات العزل والحماية المطلوبة وتتدرب في أماكن خاصة بها ولذلك أطالب باستمرار البطولة"، مؤكدا "لكني لست متخصصا وأحترم أي قرارات ستصدر في الأسابيع المقبلة".

وقال كلوب إنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة إذا دعت الضرورة لذلك، لكنه أكد على أهمية الدور الذي قد تلعبه كرة القدم في هذا التوقيت الصعب للجميع.

وكان سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون طالب في وقت سابق بإيقاف الدوري مؤقتا بعد الكشف عن ارتفاع الحالات الإيجابية لأرقام قياسية في أسبوع.

بسبب هذه الزيادة الكبيرة تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي يوم الاثنين وأيضا مباراة توتنهام على ملعبه أمام فولهام قبل يومين.