"اللاعب المتكامل".. عمر السومة يكشف عن مثله الأعلى... صور

كشف اللاعب الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي السعودي، عن مثله الأعلى في حياته المهنية التي اتخذت من رياضة كرة القدم مرتكزا أساسيا لها.

وقال السومة في منشور له على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، بعبارة مقتضبة، كاشفا عن مثله الأعلى في رياضة كرة القدم: "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل... شكراً كريستيانو".

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ونشر السومة صورة للاعب العالمي كريستيانو رونالدو، يظهر فيها الأخير ماسكا بقميص أبيض كتب عليه اسم السومة.

وأرسل رونالدو هدية فريدة للاعب السوري، حيث نشر الأخير مشاهد تظهر قيامه بفتح صندوق وصله من زميله البرتغالي تضمن قميص للنجم مع "السيدة العجوز"، يحمل توقيع "الدون" كتب عليه باللغة الإنجليزية بخط اليد: "إلى عمر السومة".

يذكر أن إدارة نادي الأهلي تسعى إلى تأمين مبلغ تجديد عقد عمر السومة قبل تقديم العرض الرسمي، وأوضحت أن الإدارة في ورطة مالية، وغير قادرة على الوفاء بالعقد حتى الآن، وهو ما قد يعني رحيل الهداف التاريخي للدوري السعودي.

ويحصل عمر السومة على راتب سنوي يبلغ 3.2 مليون دولار، يزيد بنصف مليون مع الامتيازات. وانتقل السومة إلى الأهلي صيف 2014 قادمًا من القادسية الكويتي.