بعد حملة "علاج راتب العويضات حق"...المدرب الأردني السابق يغادر البلاد للعلاج

كشفت وسائل إعلام أردنية، اليوم الجمعة أن المدرب راتب العويضات غادر الأردن، اليوم الجمعة، لتلقي العلاج، من مرض السرطان.

ووفقا لقناة "المملكة" المحلية، فإن راتب العوضات البالغ من العمر 50 عاما، غادر الأردن، بعدما تكفل الديوان الملكي بنفقات علاجه خارج البلاد.

وأضافت أن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اطمأن على صحة العوضات قبل مغادرته الأردن، وتمنى له الشفاء العاجل والعودة قريبا.

قال موقع "مدار الساعة" إن العوضات أنهى اجراءات عبور جسر الملك حسين للعلاج في مستشفى "هداسا" في إسرائيل.

في حين قال شقيق راتب العوضات إن راتب غادر الأردن للعلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا، وليس في "إسرائيل".

أطلق مجموعة من اللاعبين والمدربين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لعلاج اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات في الخارج، نظراً لظروفه الصحية حيث يعاني من مرض عضال.

يذكر أن المدرب الأردني راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع المنتخب الأردني، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.