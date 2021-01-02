مدرب أردني سابق يرفض العلاج من السرطان في مستشفى إسرائيلي ويطلب العودة إلى بلاده

أعلن شقيق المدرب الأردني راتب العوضات، خالد العوضات، عبر بث مباشر على فيسبوك، أن أخاه لا يريد العلاج في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي ويطلب العودة إلى الأردن.

وقال خالد العوضات طالبا المشاركة الواسعة للفيديو، "إن الديوان الملكي الأردني طلب من شقيقه الاستعداد للسفر سريعا دون أن يعرف وجهته، حيث كان يظن أنه سيتوجه إلى ألمانيا أو أمريكا، قبل أن يفاجأ بنفسه في مستشفى "هداسا".

وأكد العوضات، أن مدرب نادي الفيصلي السابق لا يرغب في تلقي العلاج هناك، وطلب العودة للأردن مجددا، مناشدا الديوان الملكي إعادته.

في وقت سابق، ناشد راتب العوضات السلطات والشعب الأردني لمساعدته في العلاج من مرض السرطان. وتكفل الديوان الملكي الأردني بعلاجه خارج الأردن.

يذكد أن المدرب الأردني راتب العوضات درب أندية الفيصلي والبقعة، والشيخ حسين، وشارك مع المنتخب الأردني، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

أطلق مجموعة من اللاعبين والمدربين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لعلاج اللاعب والمدرب الوطني راتب العوضات في الخارج، نظراً لظروفه الصحية حيث يعاني من مرض عضال.