مدير أعمال نور محمدوف يتحدث عن إمكانية عودته لحلبات النزال

وأشار عبد العزيز أيضا إلى أنه على الرغم من الأموال الضخمة التي يمكن عرضها للانتقام من الأيرلندي كونور ماكغريجور، فمن غير المرجح إقناع البطل الروسي بالعودة إلى الحلبة.

وتابع عبد العزيز "هذا عمل مربح من الناحية المالية لكننا نعلم أنه من الصعب للغاية إقناع حبيب بالمال".

وحاز نجم اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC"، بطل العالم في الوزن الخفيف، المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف على جائزة "بي بي سي" الرياضية كأفضل نجم رياضي لعام 2020.

وعزز المصارع الروسي (32 عاما)، سجله الاحترافي المثالي الذي يضم 28 فوزا متتاليا دون تسجيل أي هزيمة، بفوزه الـ29على البطل جاستن جايتجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث اعتبره البعض أعظم مصارع في الفنون القتالية المختلطة في كل العصور.

يذكر أن المصارع حبيب نورمحمدوف، أعلن عن اعتزاله بشكل نهائي عقب فوزه في نزاله الأخير، بعد أشهر فقط من وفاة والده ومدربه ومعلمه عبد المناف.