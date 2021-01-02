بالفيديو.. ميسي يعود إلى الفريق ويسجل هدفا صعبا

وأظهر المقطع المنشور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء تدريبات الفريق، حيث يقوم باستلام الكرة والمراوغة وبعدها ينجح بتسجيل الهدف من زاوية صعبة.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني ميسي تلقى إصابة في الكاحل وسبب ذلك بإبعاده عن الفريق لفترة من الزمن.