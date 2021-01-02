المنتخب المغربي لكرة القدم يواجه نظيره الإسرائيلي قريبا

عقد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، اجتماعا، عبر تقنية "زووم" مع أورن حسون، نظيره الإسرائيلي، ونائبه آفي ليفي، حيث اتفق الطرفان على تباحث تكوين فرق عمل مشتركة.

"تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء مباريات ودية، لكن دون تحديد التفاصيل".

ووفقا لجريدة "هسبريس" المغربية، قالت ليا بنشرتيت، منسقة الاجتماع، إنه:

وأضافت أن "الاتحادين الإسرائيلي والمغربي يستعدان لاتفاقيات ثنائية كثيرة".

وأوضحت أن "المسؤولين وجها الدعوة إلى بعضهما البعض من أجل زيارة المغرب وإسرائيل، ومن المنتظر أن تعلن كافة التفاصيل في المستقبل القريب".

وبدوره، وصف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في بيان، نشر على موقعه الرسمي، اللقاء الافتراضي مع فوزي لقجع بـ"التاريخي".

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في الـ 10 من ديسمبر 2020، عن اتفاق إسرائيل والمغرب على توقيع اتفاق سلام مشترك.