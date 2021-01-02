ضجة في مصر بعد تصريحات الشحات مبروك عن المنشطات وإنجاز بيغ رامي... فيديو

أثارت تصريحات بطل مصر والعالم السابق للهواة في كمال الأجسام الشحات مبروك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاطي المنشطات وفوز بيغ رامي بلقب مستر أولمبيا.

ورفض الشحات مبروك، في لقاء تليفزيوني، أمس الجمعة، التقليل من قيمة بطولة العالم التي حصل على لقبها عام 1987.

وقال مبروك، إن بطولة العالم لكمال الأجسام للهواة ليست ضعيفة، بل تشهد مشاركة أبطال من عدة دول، وينظمها الاتحاد الدولي.

وأضاف أنه عندما فاز بالبطولة "كان لا أحد في مصر يعلم من الأساس قيمة اللعبة أو قواعدها".

وتابع: "بطولة مستر أولمبيا تنظمها شركة خاصة، ولا تشترط مشاركة لاعبين من جنسيات أخرى، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنها لا تخضع للرقابة على المنشطات".

وأردف: "كما أن بطولة مستر أولمبيا تهتم أكثر بحجم العضلات، بغض النظر عن أسباب ذلك، حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام".

يذكر أن بيغ رامي قد فاز بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الماضي.

وتصاعدت التعليقات على مواقع التواصل حول التهكم المتبادل بين رامي ومبروك بشأن إنجاز كل منهما.

فقال أحد النشطاء "قناة استخسرت تدفع لبيغ رامي لكي يظهر على شاشتها، فأحضرت الشحات مبروك من أجل أن يشوه بيغ رامي".

هاهاهاها

فيه قناة ماعرفتش"استخسرت"تدفع لبيج رامي عشان يظهر عندها

فجابت الشحات مبروك عشان يشوه بيج رامي

هولا هولا😍 — 🖕🎭-🅰️UR🅰️🖕 (@_0abdullatif0_) January 2, 2021

بينما كان لأخر رأي أخر، قائلا "لا بيغ رامي قلل من الشحات مبروك ولا الشحات مبروك قلل من بيج رامي ودعا الجميع للهدوء".

لا بيج رامي قلل من الشحات مبروك ولا الشحات مبروك قلل من بيج رامي يا جماعة وكفايه زيطه والنبي — اسلام الجمسى (@pringokingo) January 2, 2021

وأضاف أخر أن "تصريحات الشحات مبروك كانت كلها حقد غير مبرر وكدب وتضليل، مشيرا إلى أنه يعي جيدا قيمة لقب مستر أولمبيا".

@_ShimaSaber حلقه الشحات مبروك كانت كلها حقد غير مبرر وكدب وتضليل منه .هو عارف كويس يعني ايه مستر أولمبيا . شخص كذاب يقول منشطات يعني هو مَش بياخد دي البطولات الي في المولد لازم يخدوا منشطات 😃 — عبد المجيد ساطور (@645b2ff920bc427) January 2, 2021

وأوضح ناشط آخر أنه "كان يجب على الشحات مبروك أن يحترم إنجاز رامي لأنه مجهود وتعب سنين".