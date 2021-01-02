برشلونة يعلن موعد عودة كوتينيو للملاعب

أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، عن المدة المتوقعة لغياب البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح الفريق، عن الملاعب.

وقال برشلونة في بيان رسمي "أجرى كوتينيو عملية جراحية ناجحة اليوم السبت، لإصابته في الغضروف المفصلي الخارجي في ركبته اليسرى".

MEDICAL UPDATE | @Phil_Coutinho has been successfully operated on for the injury to his left meniscus. He will be out for approximately three months. pic.twitter.com/9feWtDghIJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2021

وأضاف بيان الفريق الكتالوني "مدة غياب فيليب كوتينيو المتوقعة، ستكون ثلاثة أشهر تقريبا".

وشارك كوتينيو هذا الموسم مع برشلونة في 14 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز ثلاثة أهداف، بينما منح زملاءه تمريرتين حاسمتين.

وكان كوتينيو تعرض لإصابة في ركبته اليسرى خلال مواجهة إيبار في الجولة 16 من منافسات الليغا.

وشارك كوتينيو (28 عاما) في الشوط الثاني من المباراة لكنه غادر الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة المباراة بـ 10 لاعبين عقب إجراء كل التغييرات.

ويعاني برشلونة من انطلاقة سيئة في موسم الدوري الإسباني إذ يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.