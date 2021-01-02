النجم الجزائري رياض محرز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أسطورية

وقال رياض محرز في مناسبات عدة إنه يعتبر النجم لخضر بلومي قدوة له منذ بداياته في الصغر مع كرة القدم، بحسب ما نقلته صحيفة "الشروق".

وحصل المنشور على تعليقات عديدة من المتابعين الذين عبروا عن احترامهم وإعجابهم بالأسطورتين، حيث كتب الصحفي الجزائري بلال قيزة: "عندما يجتمع الماضي مع الحاضر فخر الجزائر مع الأسطورة، صورة تحمل العديد من المعاني … برافوووو رياض كل التوفيق إن شاء الله".

وعلقت مرام محمد: "أحسن وأفضل لاعبين في تاريخ الجزائر.. أسياد أفريقيا". وأضاف، باسم جمال كاكي: "الأبيض يليق بك يا فخر العرب".