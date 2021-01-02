وزير الرياضة المصري: 15 يناير موعد تسليم استاد القاهرة لاستقبال المباريات

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، إن استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستقبال المباريات بداية من 15 يناير/ كانون الثاني.

تصريحات صبحي جاءت في موقع "يلا كورة" الرياضي على هامش اجتماعه بمتطوعي بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة، وذلك بالصالة المغطاة.

وشدد الوزير المصري خلال الاجتماع على أهيمة القيام بإتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها في البطولة دون أي خلل أو كسر للقواعد.

وقد قدم متطوعو البطولة عقب الاجتماع نموذجا لمحاكاة طريقة جلوس الجماهير بصالة إستاد القاهرة، وفقا للإجراءات المحددة، والتي تقضي بالتباعد الجسدي.

وقد قرر منظمو البطولة حضور نسبة تقدر بـ 30 % من سعة كل صالة من الصالات الأربع وهي صالة ستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن هيئة استاد القاهرة كانت قد قامت بغلق الاستاد بعد نهائي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإتمام أعمال الصيانة الخاصة بالأرضية.