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    ميسي

    أبرزهم ميسي... نجوم عالميين يحق لهم الانتقال "مجانا" في الميركاتو الصيفي

    © REUTERS / Manu Fernandez
    رياضة
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    تواجه بعض الأندية في موقفا صعبا، جراء انتهاء عقود بعض نجومها في يونيو/حزيران القادم، وبحسب القوانين المعمول بها، فإن أي لاعب "حر" في التفاوض مع الفريق الذي يريد، بمجرد أن تتبقى 6 أشهر في عقده.

    الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق نادي برشلونة في إسبانيا، 2018
    © AFP 2020 / Josep Lago
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    ميسي وبرشلونة

    ولعل أبرز النجوم، هو نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن في الصيف الماضي رغبته في الرحيل، لكن إصرار البارسا على الحصول على شرطه الجزائي (700 مليون يورو)، دفعه للبقاء "مضطرا"، وانتظار الصيف القادم.

    وبداية من يوم أمس الجمعة 1 يناير، يحق لميسي التفاوض بكل حرية مع جميع الأندية التي ستبدي رغبتها في ضمه، علما بأن العديد من "المتربصين" ينتظرون هذه اللحظة منذ مدة، في مقدمتهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

    ريال مدريد 

    يملك ريال مدريد 3 لاعبين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو 2021. البداية بالقائد سيرخيو راموس الذي يشكل "صداعا" في رأس الرئيس فلورنتينو بيريز.

    راموس (34) عاما لم يتوصل بعد لاتفاق بشأن تمديد عقده. وحسب ما أكدته الصحف في وقت سابق، فإن ريال مدريد ينوي تجديد عقده لموسم إضافي، إلا أن رغبة اللاعب هي التمديد لموسمين آخرين، وهي مهمة صعبة، كون النادي يرفض تمديد عقود لاعبيه الذين تزيد أعمارهم على الـ30 سنة، لأكثر من موسم واحد.

    نفس الوضع يعيشه لوكا مودريتش، الذي يبلغ 35 عاما.

    زلاتان إبراهيموفيتش
    © REUTERS / DANIELE MASCOLO
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    ولوكاس فازكيز "الجوكر"، سيجد نفسه "حرا" في التفاوض، كون عقده يصل لنهايته في الصيف المقبل (30 يونيو)، ولا يوجد حديث عن إمكانية التمديد، إلا أن عودته للتشكيلة الأساسية واعتماد زين الدين زيدان عليه كأساسي في أكثر من مباراة، قد يدفع النادي للإبقاء عليه.

    إبرا وميلان

    يعيش إي سي ميلان وضعا صعبا، حيث إن عقد نجمه زلاتان إبراهيموفيتش، تنتهي في يونيو القادم.

    أما نجم الهجوم السويدي "إبرا"، الذي انضم لميلان في يناير 2019، فإنه بات عنصرا "مهما" في تشكيلة المدرب أندريا بيولي، وبالتالي فإن رحيله بعد نهاية هذا الموسم، قد يكون ضربة موجعة لمتصدر "السيري آ".

    بايرن ميونخ

    لم يبد النادي الرغبة في تمديد عقد لاعبه النمساوي ديفيد ألابا، نظرا لمتطلباته المادية، التي يرى "البافاري" أنها مرتفعة، وقد تكون سببا في رحيله عن "أليانز أرينا" بالمجان في الميركاتو الصيفي، علما بأن ريال مدريد من بين المهتمين بخدماته.

    سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني
    © REUTERS / SUSANA VERA
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    ليفربول

    بات نادي ليفربول، أمام ضرورة تجديد عقد الهولندي فينالدوم، لتفادي خروجه مجانا في الصيف القادم، خاصة أن برشلونة مهتم به، بناء على رغبة مدربه رونالد كومان.

    باريس سان جيرمان

    ويملك نادي باريس سان جيرمان، عدد من اللاعبين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو القادم، لكن أبرزهم هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

    مانشستر سيتي

    يرفض مانشستر سيتي في الوقت الحالي، تمديد عقد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وذلك ما كان المدرب بيب غوارديولا قد ألمح إليه في وقت سابق، بعدما أعلن أن النادي، لن يعرض عقدا جديدا على البالغ 32 عاما، إلا إذا تألق خلال الموسم الحالي، وأظهر أنه يستحق البقاء في صفوف "السيتيزنس".

    وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، فإن أفضل 9 لاعبين المنتهية عقودهم في 30 يونيو: أغويرو - راموس - فازكيز - ألابا - فينالدوم - مودريتش - دي ماريا - ميسي - إبراهيموفيتش.

    انظر أيضا:

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    بالفيديو.. ميسي يعود إلى الفريق ويسجل هدفا صعبا
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