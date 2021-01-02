مراسل سكاي سبورتس: ضم محمد صلاح هدف ريال مدريد في الصيف

قال أنجيلو مانجيانتي مراسل شبكة سكاي سبورتس إن ضم محمد صلاح هو الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد الأسباني خلال فترة الصيف المقبل.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال أنجليو: "هناك اهتمام كبير من ريال مدريد بمحمد صلاح، هو الهدف الرئيسي للريال الصيف المقبل."

هناك اهتمام كبير بريال مدريد على محمد صلاح. هذا هو الهدف الرئيسي للصيف المقبل@MoSalah



Real Madrid are strongly interested in #Salah. He is the big target for next summer.#Transfers @SkySport pic.twitter.com/4aMxI95jpH — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 2, 2021

يذكر أن تقارير قد انتشرت في الصحافة الإنجليزية تشير إلى أن محمد صلاح لن يُجدد تعاقده مع ليفربول.

وعززت أزمات متتالية فكرة رحيل اللاعب عن النادي الإنجليزي، حيث تجددت المشاكل بين صلاح وزميه ساديو ماني، ثم جاءت أزمة شارة القيادة ليعلن صلاح بعدها ضيقه مما حدث بسببها.

صلاح تحدث خلال مقابلة مع صحيفة "أس" الإسبانية، عن احتمالية انتقاله لأحد قطبي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، ولم يتمسك بإجابته بالبقاء مع "الريدز".

وقال: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ناديين كبيرين، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، سؤال الانتقال إلى إسبانيا سؤال صعب. كل ما أستطيع قوله الآن هو أن كل الموضوع بيدي ليفربول".

من جانبه قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول معلقا على تصريحات صلاح: "ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي".

وسينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 بعد أن انضم من نادي روما الإيطالي صيف 2019 في صفقة تجاوزت حاجز الـ48 مليون يورو.

وقد نجح اللاعب المصري في الحصول على جائزة هداف بريميرليج لعامين متتاليين وتحديدًا موسم (2017 - 2018) - (2018 – 2019)