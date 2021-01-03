الحضري يتولى رئاسة نادي إماراتي... والحارس الأسطورة يكشف التفاصيل

أعلن الحارس المصري المخضرم، عصام الحضري، رئاسة نادي إماراتي، في موقف استثنائي غير مسبوق في الكرة الإماراتية.

وقال الحضري في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام" إنه يتولى حاليا رئاسة نادي "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دوري القسم الثاني بدولة الإمارات.

وكشف الحارس الأسطورة، تفاصيل توليه رئاسة نادي إماراتي في تصريحات صحفية محلية.

وقال الحضري في التصريحات: "لست شريكا أو مالكا لنادي ليوا إف سي الإماراتي".

وتابع الحارس المعتزل "أتولى حاليا رئاسته من الناحية الإدارية فقط، وأقوم بمباشرة عملي مع النادي الإماراتي عن طريق الهاتف، من خلال وجودي في مصر، فأنا لم انتقل بعد للإقامة في الإمارات".

وأكمل الحارس الملقب بـ"السد العالي" بقوله "مهمتي مع النادي الإماراتي تتخلص في إدارة شؤون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفني، وكذلك التنسيق لإقامة المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفني".

🚨🚨🚨| الاسطورة

- الحارس المصري عصام الحضري يتولى رئاسة فريق ليوا FC و الذي يلعب في الدرجة الثانية.



▫️اللاعب المصري زيزو اول صفقات الريّس pic.twitter.com/w0dDIOVZ6T — UAE Sports News 🇦🇪 (@action_news) January 1, 2021

​وأتم حارس أفريقيا الأول بقوله "متوقع أن أسافر للنادي مرة كل شهرين تقريبا في الوقت الحالي".