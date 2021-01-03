رونالدو يحطم الأرقام القياسية على إنستغرام

حقق النجم البرتغالي مهاجم نادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا من حيث عدد المتابعين على إنستغرام.

وبلغ عدد متابعي رونالدو 250 مليون متابع ليصبح بذلك الشخص الأول الذي يصل إلى هذا الرقم على منصة إنستغرام. وتفوقت على رونالدو فقط منصة إنستغرام نفسها بعدد 382 مليون مشترك.

وحصلت المغنية أريانا على المرتبة الثانية بعدد متابعين 214 مليون متابع وتلاها الممثل والمصارع الأمريكي دوين جونسون بعدد متابعين 209 مليون متابع.

أما بالنسبة للاعبي كرة القدم، حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على المركز الثاني بعدد متابعين يبلغ 174 مليونا، وتبعه النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بعدد متابعين يصل إلى 144 مليونا، ثم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعدد متابعين يصل إلى 65.2 مليون شخص.

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وحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" الاقتصادية سابقا، يعد اللاعب البرتغالي أكثر رياضي في العالم تحقيقًا للأرباح من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبح أول لاعب كرة قدم تكسر ثروته حاجز المليار يورو.

وتصدر رونالدو عام 2020 قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا. وتُوّج بلقب الدوري الإيطالي مع اليوفي، فضلا عن فوزه بجائزتي القدم الذهبية وأفضل لاعب في القرن الـ21 خلال حفل جوائز "غلوب سوكر".