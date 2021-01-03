هل يقصد صلاح؟... مورينيو: سون من أفضل مهاجمي البريميرليغ "دون ركلات جزاء"... فيديو

أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، معربا عن سعادته لحصول اللاعب على التقدير الذي يستحقه.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية بعد مباراة ليدز: "سعيد للغاية بسون، سعيد أيضا بعد إدراك الجماهير جودة اللاعب بعد تألقه في الفترة الأخيرة".

وأضاف "فاز اللاعب بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020 ووصل إلى 100 هدف حتى الآن مع توتنهام، كما أنه ينافس بين هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

"أن يكون سون ضمن الهدافين الثلاثة الأوائل في بريميرليغ دون ركلات جزاء فهذا أمر كبير، لأن البعض يسجل 10 أهداف في الموسم عبر ركلات جزاء".

وتابع قائلا

وأتم المدير الفني لتوتنهام: "بالمناسبة أنا لا أتحدث عن مهاجم فريقي هاري كين".

وكان سون سجل هدفا وصنع آخر ليقود توتنهام للفوز على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن سون يحتل وصافة هدافي بريميرليغ برصيد 12 هدفا خلف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الهدافين بـ13 هدفا، ويلاحقهما كل من برونو فيرنانديز، دومينيك كالفرت لوين وجيمي فاردي لاعبي مانشستر يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي برصيد 11 هدفا لكل منهم.

ويعد محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، برصيد 13 هدفا، سجل منها 5 أهداف من ركلات جزاء.