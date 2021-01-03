انطلاق رالي داكار السعودية 2021 بمشاركة روسية

تستضيف السعودية للعام الثاني على التوالي، اليوم الأحد، النسخة 43 لرالي دكار، أشهر الراليات، لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3-15 يناير/كانون الثاني الجاري، الذي تنظمه وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعبر المتسابقون البالغ عددهم 555 متنافسا 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.

جانب من انطلاق المشاركين في فئة السيارات ضمن المرحلة الأولى جدة ⬅️ بيشة#داكار2021 #صحيفة_الواجهة

pic.twitter.com/oud95Ndfku — صحيفة الواجهة ⚪️ (@alwajihaa) January 3, 2021

ووصل فريق كاماز ماستر الروسي إلى جدة بصفته الفائز الحالي بسباق داكار في فئة الشاحنات، وسيمثل روسيا طواقم بطل داكار أندريه كارجينوف الفائز في رالي طريق الحرير 2019 وآخرون.

من قال أن الرمال الصحراوية لن تغزو المركبات؟#داكار2021 pic.twitter.com/EPyTbWmgS5 — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 3, 2021

واحتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير 2019" لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا.

وأحرز حينها الروسي أنطون شيبالوف، على متن شاحنة "كاماز ماستر"، المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت 5008 كم، بزمن قدره 26 ساعة ودقيقة واحدة و40 ثانية،، متقدما على مواطنيه، أندريه كارغينوف (بفارق 25 دقيقة و22 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق 52 دقيقة و5 ثواني).

🚚 Ралли-рейд "Шелковый путь" завершился победой "КАМАЗ-мастер" и Аль-Аттии



📝 Рассказываем все самое интересное 👇🏼https://t.co/jQBVjEzKrh pic.twitter.com/qbPjR97uuG — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 16, 2019

وستكون المنافسات "في منطقة إقامة مؤقتة، والتي ستغلق بالكامل أمام الغرباء، مع ضرورة ارتداء الكمامات، مع مراعاة عدم الاتصال بأشخاص خارج السباق، بالإضافة إلى ذلك، خلال داكار، سيتم اختبارات فيروس كورونا عدة مرات.

555 competitors

321 vehicles

144 beginners

83 Legends

Dakar One

This is Saudi Arabia and this is #Dakar2021

😍🔥💪🏻

#داكار2021 pic.twitter.com/YqDnRIkVZT — نايف الهاجري (@naiif_a32) January 2, 2021

وقال المتسابق الهولندي ميتشل فان دن برينك، الذي سيصبح أصغر سائق في تاريخ داكار وسيقود شاحنة، "الحكومة السعودية تدعم السباق بشكل كامل وتفعل كل شيء لجعله آمنا".

سرعة فائقة على الكثبان الصحراوية 🚗💨

سنحظى بالكثير من هذه اللقطات قريبا!



👈 فريق Red Bull Desert Wings مستعد لخوض غمار داكار 2021!#داكار2021 #داكارفيالسعودية #RedBullDesertWings@redbullmotors @redbull pic.twitter.com/SZiiR9mfMF — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) December 31, 2020

يشار إلى أن سباق رالي داكار سيتضمن التنافس على ست فئات، هي على النحو التالي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة SSV، والشاحنات)، إضافة إلى الفئة الجديدة التي تشارك للمرة الأولى في الرالي (داكار كلاسيك).