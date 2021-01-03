لا تأجيل بسبب كورونا... مباراة تشيلسي ومان سيتي في موعدها

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، إن مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ستقام في موعدها، على الرغم من الحالات الإيجابية الجديدة بفيروس كورونا التي ظهرت بين صفوف الفريقين.

وأعلن مانشستر سيتي قبل قليل، إيجابية عينة إريك غارسيا وأحد أعضاء فريق العمل بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في النادي إلى 7 حالات (بينهم 6 لاعبين).

NEWS | Manchester City can confirm that Eric Garcia and one member of staff have tested positive for COVID-19.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/4UiymweyBw — Manchester City (@ManCity) January 3, 2021

وبحسب ما ذكر موقع "جول" العالمي، فإن جارسيا لم يسافر مع بعثة الفريق إلى لندن بسبب الإصابة، وبالتالي فإن كتيبة بيب جوارديولا آمنة وبعيدة عن المصابين.

وأكد الموقع أن "مباراة مان سيتي مع تشيلسي المقرر أن يستضيفها ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم ستقام في موعدها، وليس هناك نية للتأجيل".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن احتمالية تأجيل مباراة قمة الدورى الإنجليزى اليوم بين تشليسى ومانشستر سيتي فى الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويخوض سيتي مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مضيفه تشيلسي منقوصا من 6 لاعبين مصابين بفيروس كورونا.

ومع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا، تأجلت مباراتان في الدوري الممتاز حتى الآن.

ويحتل سيتي المركز الثامن في ترتيب الدوري مبتعدا بـ7 نقاط عن ليفربول ومانشستر يونايتد المتصدرين، حيث لعبا مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب غوارديولا.