كورونا يصيب المصنف الأول عالميا في الريشة الطائرة

أصيب المصنف الأول، عالميا في الريشة الطائرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، اليوم الأحد، أن كينتو موموتا أصيب بالفيروس سريع العدوى، بحسب "رويترز".

وأشار الاتحاد إلى أن إصابة موموتا بفيروس كوورنا تسببت في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان موموتا البالغ من العمر 26 عاما يخطط للعودة، إلى المشاركة في البطولات الدولية في بانكوك خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك التخطيط إثر غياب استمر نحو عام كامل، على خلفية تعرضه لحادث مرور أصيب خلاله بجروح خطيرة.

وذكر الاتحاد الدولي أن اللاعب المصنف الأولى عالميا، اجتمع مع بقية لاعبي المنتخب الياباني، في المركز الوطني للتدريب في كيتا بطوكيو في الثاني من يناير.

وعلى إثر هذا التطور قرر الاتحاد الياباني للريشة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين المقرر، أن تطلقا في (12-17 و19-24 يناير).