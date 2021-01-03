طلب مفاجئ من موسيماني لإدارة الأهلي بشأن عمار حمدي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن المدير الفني للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني فاجئ إدارة ناديه بطلب بشأن اللاعب عمار حمدي، لاعب الفريق المُعار إلى صفوف الاتحاد السكندري.

وبحسب موقع "بطولات" فإن موسيماني طلب قطع إعارة عمار حمدي من الاتحاد السكندري، في يناير الجاري، والعودة للفريق للحاجة لجهوده.

وفي السياق، كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري عن محاولات من قبل الأهلي لاستعادة عمار حمدي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقل موقع "في الجول" عن المصدر قوله إن "بعض مسؤولي الأهلي تحدثوا مع اللاعب ومع الإدارة من أجل جس نبض الطرفين في التحاق عمار بصفوف الأهلي من يناير الجاري".

وأضاف "الأمر قوبل بدهشة من مسؤولي الاتحاد السكندري لأن الموسم مر منه 3 أو 4 مباريات فقط وليس من المعتاد على الأهلي التراجع عن اتفاقياته بهذه السرعة".

وأوضح أن "التعاقد الرسمي ينص على إعارة اللاعب موسمين مع حق الأهلي في استعادته بعد الموسم الأول فقط وليس بعد 4 مباريات من بداية الموسم".

ويقضي عمار حمدي الموسم الحالي معارا من الأهلي إلى الاتحاد السكندري، ولمدة موسمين.

صاحب الـ21 عاما شارك في 4 مباريات مع الفريق السكندري حتى الآن هذا الموسم. سجل هدفا وصنع آخر.