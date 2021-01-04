مفاجأة خليجية... "فيفا" يعلن قائمة حكام "كأس العالم للأندية"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، اليوم الاثنين، عن قائمة الحكام، الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير/شباط المقبل، والتي تضمنت "مفاجأة خليجية".

أوضحت قائمة الحكام، المنشورة عبر الموقع الرسمي للفيفا عن اختيار 7 حكام ساحة، و12 حكما مساعدا لإدارة مباريات كأس العالم للأندية.

بالإضافة لذلك، عينت اللجنة 7 حكام سيتولوا مهمة التحكيم بتقنية الفيديو "الفار" خلال مباريات كأس العالم للأندية.

وتضمنت تلك القائمة "مفاجأة خليجية"، حيث اختارت اللجنة طاقما تحكيميا إماراتيا للمشاركة في البطولة، والمكون من محمد عبد الله حسن كحكم ساحة، ومساعديه، محمد الحمادي وحسن المهري.

كما تم اختارت اللجنة أيضا طاقما تحكيميا نسائيا بقيادة البرازيلية، أيدينا ألفيس باتيستا، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، استمرارا للتوجه الذي بدأ في كأس العالم تحت 17 سنة بالهند عام 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية استير استوبلي مباراة واحدة، ثم تبعتها الأروجوايانية كلوديا أومبريز في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل عام 2019.

وأوضح البيان أن "جميع الحكام الذين تم اختيارهم سيختتمون استعداداتهم النهائية قبل أسبوع من انطلاق مباريات البطولة، مع توفير الضمانات المطلوبة من الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامتهم".

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للاندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير/ شباط من العام الجاري بمشاركة 7 أندية، 6 منهم من أبطال القارات المختلفة، إضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وحددت لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2021 المقبل، موعدا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020.

وقال "فيفا"، في بيان له، إن "القرعة ستقام في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقره بزيوريخ يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية".

وأصبح تيجريس أونال، المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل الأهلي المصري، وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية، الذي سيتم إجراء نهائي البطولة يوم 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب "الماركانا" التاريخي.