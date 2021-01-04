بركلة كاراتيه هوائية... شخص يعتدي على أحد حكام الدوري السوري ورئيس نادي جبلة يوضح الموقف.. فيديو

اعتدى شخص (ما زالت هويته مجهولة) باعتداء على حكم مباراة فريقي جبلة والحرجلة ضمن الجولة العاشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، فيما أوضح رئيس نادي جبلة لـ"سبوتنيك" عدة أمور بشأن ما حدث.

وشهدت المباراة اقتحام المشجع للملعب، واعتدائه على الحكم بركلة هوائية، الأمر الذي دفع الأخير للرد.

وأوقف الحكم محمد العبد الله المباراة، التي أقيمت في دمشق، قبل نهايتها بـ18 دقيقة، بعد دخول مشجع إلى أرض الملعب واعتدائه عليه على مرأى من الجميع.

وأظهر مقطع فيديو متداول تعرض الحكم للركل بعد تسجيل فريق جبلة لهدف التعادل 1-1، وتدخل قوات حفظ النظام لفض الاشتباك، علما أن الحكم ركل بدوره المشجع أيضا.

وتوالت القصص بعد الحادثة والتي نسبة بعضها هوية الشخص لجمهور جبلة، رغم نفي رئيس النادي، سامر المحفوض، ذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك".

وأشار المحفوض إلى عدم معرفة أي من إداريي وفنيي نادي جبلة لهذا الشخص، مضيفا أن نادي جبلة ليس له أي علاقة به.

وأوضح في مثال افتراضي أنه "لو كانت المباراة بين ناديي الاتحاد وحرجلة، ونزل شخص إلى أرضية الميدان وفعل أمرا مماثلا، وكان يحمل هوية شخصية بمواليد مدينة جبلة.. هل من المعقول أن يتحمل النادي المسؤولية؟، طبعا لا يجوز ذلك".

وأكد المحفوض أن قرار الحكم كان صحيحا بإيقاف المباراة، ونحن معه في أي قرار يتخذه لأن هذا التصرف لا يليق بكرة القدم، مشددا على أن "الفوز كان متجها لصالح ناديه جبلة".

وذكر المحفوض في تصريحه أنه "قام برفع دعوى قضائية على الشخص لقيامه بالضرب، ولأنه سبب مشكلة لنادي جبلة، وقد يكلف الأمر خسارة نقطتين مهمتين في صراع الدوري".

وختم سامر المحفوض بالقول أن نادي جبلة ينتظر قرارات الاتحاد الرياضي، وأن القرار الصادر سيتم تطبيقه طالما أنه يخضع للأنظمة والقوانين التنفيذية.

وتفاعل الجمهور بشكل ساخر مع الحادثة، فمنهم من كتب بروس لي (بطل الأفلام الشهير) يظهر في مباراة جبلة والحرجلة، ومنهم من كتب أن هذا الشخص تعلم فنونا قتالية جديدة وأراد الشهرة بها.

وللتعليق أكثر عما حدث، تواصلت وكالة "سبوتنيك" مع الصحفية رغد محمود للحديث عن القصة التي شغلت الرأي العام الرياضي في سوريا، حيث قالت: إن "الشخص ليس من جمهور نادي جبلة إطلاقا".

وأكدت أن الحكم ورئيس نادي جبلة قاموا برفع دعوى قضائية على الشخص الذي أظهرت صورا عدة جلوسه مع جماهير نادي الحرجلة في أوقات مختلفة من اللقاء.

وتساءلت رغد كيف يمكن لشخص النزول إلى أرضية الملعب، رغم كل التحصينات؟، حيث أشارت إلى عدم قدرتها على ذلك بالرغم من امتلاكها لبطاقة إعلامية.

وينتظر الجميع قرار اتحاد كرة القدم فيما يخص الحادثة وتثبيت نتيجة المباراة، حيث من المقرر أن يصدر القرار اليوم أو غدا.