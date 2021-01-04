ريال مدريد يستعين بمدرب عراقي في إحدى أكاديمياته الكروية

استعانت أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني في ألمانيا، بخدمات المدرب العراقي، محمد نوري، لقيادة إحدى فرق الفئات العمرية.

وسيباشر المدرب العراقي محمد نوري، عمله في أكاديمية العملاق الإسباني في مدينة هامبورغ بألمانيا. وفقا لـ"السومرية نيوز".

ونشر نوري عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "راح أكون مدرب أكاديمية ريال مدريد في ألمانيا".

يذكر أن نوري حاصل على الشهادة التدريبية الأوروبية (B) وشهادة تحليل مباريات من شركة (Die Ligen) المختصة في تحليل مباريات الدوري الألماني الممتاز، وكذلك شهادة تمنحه ممارسة عمل وكيل أعمال للاعبين.