قرار هام من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن نهائي كأس الرابطة للمحترفين

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السماح للفرق المشاركة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الأسبوع ونهائي نيسان/ إبريل بإجراء 5 تبديلات بدلا من 3.

وبحسب "رويترز" صوت الدوري الإنجليزي الممتاز ضد السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة هذا الموسم، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال إنه تشاور مع الأندية الأربعة المتبقية في كأس الرابطة.

ويمكن للأندية أيضا تسمية 9 بدلاء على مقاعد البدلاء.

ويستضيف توتنهام هوتسبر فريق برنتفورد من الدرجة الثانية يوم الثلاثاء، بينما ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

وقد تأجل نهائي كأس الرابطة، الذي يقام عادة في شباط/فبراير، إلى 25 نيسان/أبريل على أمل أن يتمكن المشجعون، غير المسموح لهم حاليا بسبب القيود المفروضة على "كوفيد-19"، من الحضور.