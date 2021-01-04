مانشستر سيتي يريد تقديم عرض لقائد ريال مدريد في الصيف

يراقب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الوضع بعقد قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ويريد الحصول على اللاعب مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لشبكة "ESPN".

عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا مع النادي الملكي ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

وبحسب ديبورتيس كواترو، فإن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس بشأن تمديد الاتفاق قد توقفت لأن المدافع لا يوافق على تخفيض كبير في الراتب.

واعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني، يحق لراموس الدخول فى مفاوضات مع اندية اخرى.

وأشارت شبكة "ESPN" إلى أن سيتي مستعد لتلبية المطالب المالية للاعب إذا انتقل إلى النادي كوكيل حر.

ويلعب راموس مع ريال مدريد منذ عام 2005، ليصبح بطل إسبانيا 5 مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.