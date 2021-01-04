جماهير كويتية تحاول دخول الملعب لمشاهدة مباراة في كأس ولي العهد... فيديو

حاول عدد من الجماهير الدخول إلى استاد الكويت لمتابعة مباراة العربي مع القادسية، ضمن منافسات الربع النهائي كأس ولي العهد الكويتي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لعدد من المشجعين تواجدوا أمام بوابات الملعب، في محاولة للدخول ومشاهدة مباراة الديربي، رغم أن المباراة تقام دون حضور جماهيري.

محاولات من الجمهور لدخول ملعب مباراة العربي والقادسية.#الديربي pic.twitter.com/xE4cQhklhu — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) January 4, 2021

ويلعب العربي مع القادسية في ربع نهائي كأس ولي العهد الكويتي، على أن يلتقي الفائز من المواجهة مع التضامن في نصف النهائي.